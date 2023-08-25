В минобразования рассказали, почему набор в некоторые бесплатные секции закрыт

В министерстве образования ответили на жалобы родителей Екатеринбурга на то, что набор во многие бесплатные кружки и секции невозможен.

«Жаловаться пока рано. Набор начинается с сентября месяца. У каждого родителя есть свой личный кабинет (на сайте «Навигатор» – прим.ред), и как только откроется запись на программы, надо заявиться. Запись будет до октября», – рассказал начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей минобразования Свердловской области Сергей Карсканов.

По его словам, всего на «Навигаторе» представлено 24 тысячи программ в 2500 учреждениях дополнительного образования Свердловской области, включая кружки в школах и детсадах. При этом за разработку самого сайта, который родители считают крайне неудобным, министерство не отвечает, поэтому Сергей Карсканов не смог ответить, будет ли платформа усовершенствована.

«На сегодняшний момент «Навигатор» интегрирован с «Госуслугами». Это во многом облегчает для родителей подачу заявлений. Тут все просто отслеживается, все видно. Есть возможность получить всю информацию из первых рук, стоит только зайти в нужный раздел», – добавил представитель министерства.

Напомним, в Екатеринбурге запись детей в бесплатные кружки и секции Екатеринбурга стартовала с 20 августа, но по факту подать документы смогли далеко не все желающие. На сайте «Навигатор66» более половины всех секций недоступны. «В настоящий момент запись закрыта. Возможно, запись будет открыта в ближайшее время, пожалуйста, следите за информацией», – говорится на сайте «Навигатора». А если в фильтре выбрать кружки, запись в которые открыта на текущий год, сайт выдает всего десять вариантов на весь Екатеринбург.

Кстати, в ответ на материал «Нового Дня» Центр управления регионом Свердловской области предоставил другую информацию о закрытом наборе: «На 24 августа открыта запись на дополнительные общеобразовательные программы во всех [муниципальных] учреждениях дополнительного образования Екатеринбурга. На некоторые программы запись уже закрыта по причине того, что на программу набрано предельно возможное количество заявлений на обучение».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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