Оплачивать детские кружки и секции сертификатами можно будет с 1 сентября: где их брать

Оплачивать дополнительное образование детей старше 5 лет с 1 сентября 2022 года можно будет специальными сертификатами. Правда, примут их далеко не все школы и центры развития. Сейчас сертификаты на допобразование «переехали» на новый сайт, где уже можно поискать варианты занятий для своих детей.

«В детском саду всех родителей, чьи дети посещают дополнительные секции, попросили зарегистрироваться на каком-то сайте «Навигатор.Дети». Мы спросили – для чего? Сказали, что для учета, чтобы знать какие дети куда ходят. Но продолжать платить за допы все равно придется. Подробнее сказать никто ничего не смог», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Оказалось, что «Навигатор дополнительного образования Свердловской области» – это новый сайт, куда с 1 января 2022 года «перевезли» всю информацию о сертификатах на кружки и секции. Ранее детей регистрировали на сайте «Персонифицированное дополнительное образование», но почему-то в окончательном варианте система так и не заработала.

Напомним, еще с 2020 года в Екатеринбурге пытаются запустить оплату кружков и секций по сертификатам на дополнительное образование. По задумке родитель получает такую бумагу на ребенка 5-18 лет, а затем может сам выбрать, отдать ли его на рисование, танцы, спорт или что-то еще. Сумма сертификата (фиксированная, из бюджета) должна покрыть все или часть расходов. Но ни в 2020-м, ни в 2021 году система так и не заработала. Сейчас в министерстве образования Свердловской области «Новому Дню» назвали очередной срок: 1 сентября 2022 года.

«В Екатеринбурге сертификаты дополнительного образования уже можно получать с мая 2021 года. Воспользоваться ими для оплаты обучения можно будет с 1 сентября 2022 года. Найти подходящую программу и уточнить возможность оплаты сертификатом можно в навигаторе, – сообщили «Новому Дню» в министерстве. – Оплачивать сертификатом можно обучение как в муниципальных, так и частных организациях при условии наличия у них лицензии на дополнительное образование, действующей регистрации в навигаторе и сертификации реализуемых программ».

Отчасти именно для запуска программы сертификаты перенесли на новый сайт. Потому что прежняя система «не исключает «задвоения» данных о детях, охваченных услугами дополнительного образования», – пояснили в минобразования Свердловской области. Новый «Навигатор» учитывает детей по персоналиям: на сайте формируется единая запись о конкретном ребенке, и неважно, сколько кружков и секций он посещает. Так минобразования может посчитать, сколько всего детей ходит в учреждения допобразования, а на основании этого планировать бюджет, развивать популярные направления.

«Навигатор» позволяет искать организации и реализуемые ими программы, записываться на эти программы и при необходимости оплачивать обучение. По сравнению с предыдущим порталом этот интегрирован с порталом госуслуг, через который родители тоже могут записать ребенка на обучение», – рассказали в министерстве образования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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