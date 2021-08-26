Фестиваль «Атмосфера» продлевают на два дня

Фестиваль «Атмосфера» на Площади 1905 не завершает работу сегодня, его можно посетить до воскресенья. Как сообщила «Новому Дню» директор «Атмосферы» Юлия Сорокина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился оставить фестиваль еще на два дня. Как ранее писал «Новый День», закрытие фестиваля должно было состояться сегодня, 26 августа, однако попасть в парк на площади можно будет еще в пятницу и субботу, после чего начнется демонтаж фестивальных объектов.

Ранее организаторы «Атмосферы» заявляли, что все растения после фестиваля высадят на улицы города, но пока места, где будут в дальнейшем обитать деревья-участники, неизвестны – список составляется организаторами. Как рассказывала «Новому Дню» ландшафтный дизайнер фестиваля Ольга Новицкая, сейчас растения готовятся к зиме и желтеют, а это самое удобное время для их пересадки.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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