Растения не вянут, они готовятся к осени: организаторы «Атмосферы» рассказали, как спасают деревья от жары (ФОТО)

Фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года работает еще меньше недели, а растения уже жухнут и желтеют. Корреспондент «Нового Дня» пришел в парк, чтобы узнать у организаторов: доживут ли желтые липы и сосны до конца фестиваля и высадят ли их на улицы города?

Каждый день растения получают водные процедуры: их поливают утром с 10 до 11 и вечером с 21 до 22 часов.

Как сообщила «Новому Дню» директор фестиваля Юлия Сорокина, дополнительные удобрения и добавки при поливе не используются. Более того, удобрять растения сейчас нельзя, ведь они готовятся к осени, и стадия роста у них уже прошла.

«Растения желтые не оттого, что им сухо, а потому, что скоро осень, – пояснила «Новому Дню» Юлия. – Обратите внимание на липы на другой стороне улицы, те, что просто растут в Екатеринбурге. Они тоже желтые, как и наши. Или, к примеру, ива – первая из деревьев готовится к осени, от этого ее вид меняется».

По словам директора «Атмосферы», все деревья прижились и будут высажены на улицах. «Это даже хорошо, что мы будем высаживать деревья, когда они готовятся ко сну, – сообщает «Новому Дню» ландшафтный дизайнер фестиваля Ольга Новицкая. – Это ни в коем случае не опасно, так они лучше приживаются. Все растения приспособлены к местному климату, поэтому они должны прижиться и на других местах».

Деревья и газон на фестивале от посетителей не отгораживают, даже типичных табличек «Не сидеть!» нигде не видно. «Мы не защищаем растения от нагрузок, эти сорта прекрасно переносят городские условия, – говорит Юлия Сорокина. – Газон тоже никак не защищаем, не хотим никаких запретов, ведь есть много парков и других фестивалей, где нельзя ходить по газону, трогать деревья, везде нельзя да нельзя. У нас выбран другой подход – воспитательный. Чтобы люди сами понимали, что можно делать, что нет. Если, например, они видят, что газон желтый, значит, должны сообразить, что рядом есть дорожки. Если мы будем держать людей в запретах и табличках, фестиваль не будет полноценным, воспитательный элемент нужен».

К слову, табличек с часами работы парка по периметру тоже не наблюдается, но все же он открыт для посетителей не круглосуточно: только с 11:00 до 21:00.

Один из охранников, не назвавший своего имени, сообщил «Новому Дню», что посетители парка часто не хотят уходить после девяти, а иногда и вовсе могут применить силу. Однако в остальном гости «Атмосферы» бережно относятся к растениям и зонам активности.

«Никаких жестких и строгих мер по защите мы не принимаем, – объясняет Ольга Новицкая. – Ограничиваемся прогулками мимо и предупреждениями, если вдруг растения находятся в опасности, хотя наибольшая опасность – это когда маленькие детки могут заиграться и схватить в ручку цветок гортензии. Но это не приносит вреда, максимум – делает немного менее эстетичным».

Как сообщал «Новый День», фестиваль «Атмосфера» будет работать в Екатеринбурге всю следующую неделю. Помимо экскурсий там можно посетить познавательные лекции и спортивные соревнования.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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