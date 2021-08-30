Вместо парка на площади 1905 года будет ярмарка, а не парковка

Растения и иные объекты фестиваля «Атмосфера» до сих пор находятся на площади 1905 года, хотя сам фестиваль официально закончился вчера, 29 августа.

Напомним, закрытие «Атмосферы» планировалось 26 августа, потом фестиваль продлили на два дня, а сейчас не демонтируют объекты и не пересаживают растения.

Как сообщила «Новому Дню» директор фестиваля Юлия Сорокина, 4 и 5 сентября на площади 1905 года откроется ярмарка, к этим числам все объекты «Атмосферы» уберут. На вышеупомянутой ярмарке екатеринбуржцы и гости города смогут купить мясные и рыбные деликатесы, выпечку, молочную продукцию, овощи и фрукты. А также будет работать сувенирная лавка. Ярмарка будет работать с девяти утра до пяти вечера все грядущие выходные.

Когда на площадь вернётся парковка, пока неизвестно.

Как сообщила Юлия Сорокина, к 4 сентября площадь 1905 года будет абсолютно пуста, а значит, и растения «Атмосферы» переедут на новые места. Однако список улиц, куда пересадят кусты и деревья, по-прежнему не раскрывают: «Растения живые, с ними надо очень аккуратно», – отметила директор фестиваля.

Ранее «Новый День» писал, что растения на «Атмосфере» пожелтели, однако, как сказали организаторы, волноваться не стоит. Деревья и кустарники готовятся к осени, и пересаживать их в таком состоянии гораздо безопаснее.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/733378.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/733378.html

Екатеринбург, Мария Зыкова

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