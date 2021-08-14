В Екатеринбурге открылся фестиваль «Атмосфера»: как выглядит сад на месте парковки (ФОТО)

В Екатеринбурге только что открылся фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», благодаря которому парковка на главной городской площади до конца августа превратилась в сад. Здесь высажены цветы, кустарники, березы, яблони, сосны, клены и другие деревья, которым подходит уральский климат – после окончания фестиваля они останутся в городе. В середине парка установлен мини-пруд с водой, организаторы продумали прогулочные зоны, есть даже волейбольная площадка с песком.

Вход бесплатный, но запускают из-за пандемии максимум по 300 человек. Сегодня с самого утра площадь уже заполнили желающие полюбоваться на сад в центре города, но толп на входе пока нет. На фестивале можно будет не только полюбоваться на растения, но и поучаствовать в мастер-классах, спортивных играх, узнать больше об озеленении и т.д. Ежедневно в парке будут проходить интересные мероприятия, например с сегодня ожидается выступление олимпийских чемпионов Давида Белявского и Ирины Зильбер, будут также показательные выступления по айкидо, танцам и игровая тренировка по пляжному волейболу. Программа опубликована на сайте фестиваля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.21

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