На площадь 1905 года вернутся деревья и цветы: в Екатеринбурге пройдет «Атмофест»

В Екатеринбурге этим летом в четвертый раз пройдет фестиваль ландшафтного искусства – в этом году он будет называться «Атмофест» (ранее – «Атмосфера»). Деревья и цветники вновь появятся на площади 1905 года – опыт прошлого года организаторы признали успешным.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, фестиваль состоится с 1 августа по 5 сентября и будет приурочен ко дню рождения Екатеринбурга. В этом году его тема звучит как «Зеленые истории нашего города». На площади разобьют восемь садов площадью до 100 квадратных метров каждый. Горожане смогут посетить зеленый лекторий, садовый маркет, детский остров, музыкальные концерты, эко- и релакс-зоны, мастер-классы, а также фуд-корт. Ландшафтные дизайнеры соорудят выставочные шоу-сады с нуля за две недели. После окончания фестиваля специалисты перенесут деревья в разные районы города.

В прошлом году фестиваль «Атмосфера» впервые прошел на площади 1905 года. На голых камнях организаторы устроили зеленую площадку с взрослыми деревьями. Горожане были в восторге от идеи и предлагали оставить на площади сад вместо парковки. Мэр Алексей Орлов обещал подумать над этим предложением.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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