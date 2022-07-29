С 1 августа парковку на площади 1905 года закроют на три недели: на ее месте вырастут сады

С 1 августа парковка на площади 1905 года закроется для монтажа объектов фестиваля «Атмосфера», который запланирован на 12-21 августа. В самом центре Екатеринбурга ко Дню города снова разобьют большой зеленый сад с современным ландшафтным дизайном, красивыми цветами и деревьями.

«Парковка закроется с 1 августа для монтажа объектов фестиваля «Атмосфера». Монтаж продлится до 12 августа, дня открытия фестиваля. Сам фестиваль продлится предварительно до 21 августа. Таким образом, парковка точно не будет работать с 1 по 21 августа», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Тема «Атмосферы» в 2022 году – «Зеленые истории нашего города». На площади разобьют восемь садов площадью до 100 квадратных метров каждый. Горожане смогут посетить зеленый лекторий, садовый маркет, детский остров, музыкальные концерты, эко- и релакс-зоны, мастер-классы, а также фуд-корт. После окончания фестиваля специалисты перенесут деревья в разные районы города.

В прошлом году фестиваль «Атмосфера» впервые прошел на площади 1905 года. На голых камнях организаторы устроили зеленую площадку с взрослыми деревьями. Горожане были в восторге от идеи и предлагали оставить на площади сад вместо парковки. Мэр Алексей Орлов обещал подумать над этим предложением, но уточнил, что решать этот вопрос нужно совместно с жителями Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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