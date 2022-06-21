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Вторник, 21 июня 2022, 11:51 мск

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Мэр предложил сообща решать судьбу площади 1905 года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вновь предложил сообща решать, как должна выглядеть площадь 1905 года. Напомним, вопрос о том, какой должна быть территория в самом центре города, является поводом для дискуссий последние 15 лет. Некоторым жителям не нравится, что в центре города организована бесплатная парковка, представителям уральского духовенства не нравится ни парковка, ни организуемые на площади ярмарки выходного дня, городские праздники и ледовый городок – потому что под брусчаткой имеются захоронения священнослужителей. Горожане, работающие в центре, наоборот, не поддерживают идею отказаться от бесплатной парковки.

По словам Алексея Орлова, решать судьбу площади 1905 года – оставлять там парковку или сделать общественное пространство для ярмарок и мероприятий – надо сообща. «Есть за и против. В том году фестиваль «Атмосфера» когда был, было много отзывов, что там должно быть что-то подобное, а не стоянка», – отметил Орлов.

Что же касается главного ледового городка Екатеринбурга, то, по словам мэра, переноса его в Исторический сквер не будет точно, так как сам сквер встает на реконструкцию и должен быть приведен в порядок к 2023 году. Зато активно обсуждается идея организации в Историческом сквере городского катка по типу такого, какой делают на Красной площади. «Да, я про каток мысль высказывал. Но для этого нужна инфраструктура и технологии, как те, что на Красной площади использованы. Мы изучаем этот вопрос. Встречались с исполнителями работ на Красной площади. Но надо тогда понять, где у нас будет центральный ледовый городок, так посетители уже привыкли к площади, и в Историческом сквере будет уже тесно», – отметил Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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