Крупный пожар в Екатеринбурге полностью потушен

Пожар в пятиэтажке на улице Мичурина в Екатеринбурге полностью потушен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, проливка строительных конструкций завершилась в 08:52. Пожарно-спасательные подразделения возвращаются в часть.

Тем временем прокуратура начала собственную проверку. По данным надзорного ведомства, погибшие – мужчина, 1972 г.р. и женщина, 1967 г.р. Рассматриваются несколько версий произошедшего, основной пока считается неосторожное обращение с огнем. Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли огонь охватил мгновенно, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв.м. Погибли два человека. В СУ СКР по Свердловской области начата проверка. Следователи ищут очевидцев, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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