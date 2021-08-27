Ночью сгорела крыша 5-этажного дома. Погибли два человека (ФОТО)

Два человека погибли во время ночного пожара в доме на улице Мичурина, 98, в Екатеринбурге. Сильно пострадал верхний этаж здания.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Оказалось, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. Ее деревянные конструкции огонь охватил мгновенно. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв.м.

Два человека, супружеская пара, погибли. В СУ СКР по Свердловской области начата проверка. Следователи ищут очевидцев, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции вместе с коллегами из СУ СКР и ГУ МЧС выясняют точный очаг и причину пожара.

Пожар был локализован только в 04:52, в 05:09 открытое горение ликвидировано. На проливке и разборке сгоревших конструкций работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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