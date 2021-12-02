Погорельцев на Мичурина с наступлением оттепели снова начало заливать (ФОТО)

Жителей дома № 98 на улице Мичурина, в центре Екатеринбурга, где 27 августа случился пожар и сгорела крыша, снова начало заливать – кровлю восстановить не успели. Впрочем, в планы подрядчика это и не входило.

Как сообщила «Новому Дню» жительница дома Анна, с началом потепления снег на крыше стал таять, и вода потекла в квартиры: «Капает довольно сильно в подъезде из люка, потому что он негерметичен. Потолок мокрый – да. Крышу делают, но у подрядчика контракт подписан до мая 2022 года. Сначала они построят каркас и закроют его шифером, потом только (весной) будут чистить крышу от шлака. Погода странная – как обычно, беспокоимся, что затопит и замкнет провода».

Крыша дома на Мичурина, 98. Фото жителей дома Крыша дома на Мичурина, 98. Фото жителей дома Крыша дома на Мичурина, 98. Фото жителей дома

Также собеседница агентства сообщила, что с крыши исчезли баннеры, которые не давали воде проникнуть в квартиры: «Мы долго общались с подрядчиком, просили сохранить баннеры. Он обещал, но соседи видели, что их то ли сдуло, то ли скинули, потом увезли. Пока лежал снег, все было нормально».

Также жители беспокоятся, что обгоревший шлак смерзнется с водой и снегом с наступлением холодов, а весной эта каша начнет таять и топить квартиры.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась ночью 27 августа. Пострадал верхний этаж. Погибли два человека, мужчина и женщина, которые курили на балконе верхнего этажа. С их балкона огонь и перекинулся на крышу. Сначала работа по восстановлению кровли спорилась: рабочие почистили крышу, жизнь в доме начала возвращаться в привычное русло. Но внезапно всё застопорилось. Начались дожди. Вода стала просачиваться в квартиры.

В районной администрации заявляли, что на время приведения в порядок системы отопления специалисты открыли часть кровли. Из-за этого в дождевая вода и попадает в квартиры. Но затем рабочие сделали дополнительное покрытие в местах протечек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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