«Пока свет не дали, со свечкой ходила»: в дом, где при пожаре погибли люди, вернули электричество (ФОТО)

В доме по адресу: ул. Мичурина, 98, где в ночь на прошлую пятницу случился большой пожар, жизнь постепенно возвращается в обычное русло.

Как рассказала «Новому Дню» 84-летняя пенсионерка Валентина Азанова, которая проживает в этом доме с 1966 года, вечером 30 августа в здании снова включили электричество, отключенное во время пожара. «Хорошо, что освещение дали, а то я со свечкой по квартире ходила – темнеет рано», – сообщила она. Еще раньше в дом вернулись газо- и водоснабжение.

По словам жительницы пятого этажа злополучного дома, в ночь пожара она не сразу поняла, что происходит: сначала ей показалось, что во дворе молодежь взрывает петарды. Но потом она увидела сполохи пламени, которые отражались в стоящем напротив здании, и поняла, что горит именно их дом. Тогда пенсионерка оделась и собрала документы. В этот момент в ее дверь уже стучал пожарный, который велел ей немедленно выходить на улицу, потому что горят деревянные стропила кровли, и потолок может обрушиться в любой момент.

Когда пожар потушили, жильцов впустили в дом только около 11:00 утра. Валентина Азанова увидела, что по стенам ее квартиры стекают ручейки воды: «Как когда весной сосульки тают». Квартира пенсионерки почти не пострадала, только ковер до сих пор не высох. К женщине приходил представитель администрации Октябрьского района и предлагал переехать в маневренное жилье, но она отказалась. «У нас дом хорошо построен, фабрика «Авангард» строила. В новых домах, где стены тонкие, наверное, тяжелее последствия бы были», – считает пенсионерка.

Сейчас в здании будут проводиться срочные работы по ремонту крыши.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась 27 августа в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли загорелись быстро, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв. м. Погибли два человека, мужчина и женщина, которые курили на балконе верхнего этажа. С их балкона огонь и перекинулся на крышу. Сразу после пожара, утром, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел срочное совещание и поручил администрации Октябрьского района принять неотложные меры по оказанию помощи жильцам. «Необходимо оперативно принять исчерпывающие меры, чтобы люди, которые нуждаются в маневренном фонде, были им обеспечены. Все вопросы решать быстро», – заявил Алексей Орлов.

На этой неделе коммунальщики обследовали конструкции дома и пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью жильцов нет, дом безопасен.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Никита Кондрашин, Евгения Вирачева

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