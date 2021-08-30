Коммунальщики проверят электросети в доме на Мичурина, где в пожаре погибли люди

Эксперты начали обследование конструкций дома по адресу: ул. Мичурина, 98, где на прошлой неделе случился крупный пожар. На сегодняшний день угроз жизни и здоровью жильцов нет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, газ и воду жильцам дали в пятницу, 27 августа. Сегодня специалисты ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» осмотрят системы электроснабжения. Если строительные конструкции просохли, а электросети не повреждены, электроснабжение дома возобновится.

Специалисты УК приступили к расчистке крыши от мусора и созданию временного водонепроницаемого покрытия всей площади кровли жилого дома.

Накануне глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко встретился с жителями дома и рассказал им о механизмах предоставления временного жилья пострадавшим из маневренного фонда, но желающих заселиться в него не нашлось.

Как уже сообщал «Новый День», крыша пятиэтажки загорелась 27 августа в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли загорелись быстро, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв. м. Погибли два человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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