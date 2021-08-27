«Выбегали из дома в полной темноте», – очевидцы рассказали о ночном пожаре (ВИДЕО)

Жители дома № 98 по улице Мичурина рассказали «Новому Дню» о ночном пожаре, унесшем жизни двух человек.

Жильцы дома о ночном пожаре

Одна из пожилых жительниц дома поделилась, что ее разбудил грохот и стук в дверь: соседи стучали в ее квартиру и кричали: «Пожар, пожар!». Люди выбегали из дома в полной темноте, так как электричество отключили.

Молодой человек по имени Александр сообщил, что сначала загорелся балкон на пятом этаже – в квартире, где проживала погибшая семья. Но балкон быстро потушили. Самое страшное было, когда вдруг через некоторое время вспыхнула крыша над третьим подъездом. «Вот тогда стало страшно, подумали – хана дому!» – поделился он.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли загорелись быстро, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв. м. Погибли два человека.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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