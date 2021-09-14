«Семья сплотилась в попытках избежать потопа»: погорельцев из дома на Мичурина продолжает заливать (ФОТО)

Дом на Мичурина, 98, в котором 27 августа случился пожар, продолжает заливать. Как сообщила «Новому Дню» жительница дома Анна, с началом дождя с потолка снова льется вода. «С крышей ничего не сделали, после прошлого дождя только поправили баннеры на крыше. Это не помогает», – добавляет девушка.

Вторит ей и соседка Ирина Абрамова, говорит, заливает весь пятый этаж: «У меня бабушка рядом живет, ей 84, у нее льется, у соседей рядом тоже».

Часть жителей снова поднялись на крышу и сливают с нее воду: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья сплотилась в попытках избежать потопа».

При этом люди радуются, что рабочие начали хотя бы восстанавливать систему отопления.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась 27 августа в 02:55. Пострадал верхний этаж. Погибли два человека, мужчина и женщина, которые курили на балконе верхнего этажа. С их балкона огонь и перекинулся на крышу. После пожара мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел срочное совещание. Он поручил администрации Октябрьского района принять неотложные меры по оказанию помощи жильцам. «Необходимо оперативно принять исчерпывающие меры, чтобы люди, которые нуждаются в маневренном фонде, были им обеспечены. Все вопросы решать быстро», – заявил Алексей Орлов.

По словам жильцов, после пожара рабочие почистили крышу, жизнь начала возвращаться в обычное русло. Но внезапно работа застопорилась. Начались дожди. Рабочие постелили на крыше баннеры, но это не помогло. Вода все равно просачивалась в квартиры.

Жители обратились в районную администрацию и в управляющую компанию. В администрации не увидели ничего страшного в протечках крыши на Мичурина.

По сообщению администрации Октябрьского района, кровлю дома на Мичурина, 98, еще 31 августа укрыли ПВХ-полотном. Сейчас ведутся восстановительные работы. Для этого рабочие открывают часть кровли. Из-за этого в дождь вода и попадает в квартиры. Но после первых дождей специалисты сделали дополнительные укрытия в местах протечек, рассказали в ведомстве.

Также в администрации обещали, что к 22 сентября восстановят систему отопления на чердаке. А вот сроки завершения ремонта крыши остаются под вопросом. По словам жильцов, крышу обещают заделать только к декабрю.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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