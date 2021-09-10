«Рабочих нет, сама сливаю воду с крыши». Дом на Мичурина, где сгорела крыша, начало заливать (ФОТО)

В доме на Мичурина, 98, в котором 27 августа случился пожар, с началом дождей начало заливать квартиры.

Дом заливают дожди

По словам жильцов, после пожара рабочие почистили крышу, жизнь возвращалась в обычное русло. Но внезапно работа застопорилась. Начались дожди. Рабочие постелили на крыше баннеры, но это не помогает. Вода все равно просачивается в квартиры.

Как рассказала «Новому Дню» жительница дома Ирина, эту ночь она провела без сна: «Водопад от дождика шел всю ночь. Лучше ситуация у людей, которые поставили натяжные потолки». В соседних квартирах такая же история.

Юлия Головина живет напротив квартиры, в которой начался пожар. Не видя помощи от коммунальщиков, она сама начала спасать свою квартиру. Говорит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Женщина с ведром и шваброй поднялась на крышу и вытирает воду. Совок использует, как ковшик. Работает с самого утра.

После начала дождей люди обращались в свою управляющую компанию: «Нам сказали, что управляющая компания ремонт крыши делать не будет, нужно обращаться в администрацию района. Удивительно, администрация отправляет нас снова в управляющую». На днях, по словам жильцов, им сказали, что крышу сделают только к декабрю.

В управляющей компании не берут трубку. В администрации Октябрьского района обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, крыша пятиэтажки загорелась 27 августа в 02:55. Спасатели приехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли загорелись быстро, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв. м. Погибли два человека, мужчина и женщина, которые курили на балконе верхнего этажа. С их балкона огонь и перекинулся на крышу. Сразу после пожара мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел срочное совещание. Он поручил администрации Октябрьского района принять неотложные меры по оказанию помощи жильцам. «Необходимо оперативно принять исчерпывающие меры, чтобы люди, которые нуждаются в маневренном фонде, были им обеспечены. Все вопросы решать быстро», – заявил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

Зарегистрирован новый рекорд по смертности от Covid-19: скончались 37 человек. / Турция перестала принимать туристов, привитых «Спутником Лайт», но эти правила могут скорректировать. / Рынки, свинокомплекс, общественный фонд: кто спонсирует кандидатов в заксо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»