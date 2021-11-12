Спасатели эвакуировали 63 человека при пожаре в многоквартирном доме

В Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы, 13, в 5 утра загорелась квартира на втором этаже десятиэтажки.

Пожарные эвакуировали из дома 28 человек, в том числе 8 детей с помощью спасательных устройств. Еще 35 человек вывели из дома по лестнице. Никто не пострадал. В квартире, где вспыхнуло пламя, сгорело домашнее имущество. Также обгорели обшивки балкона в квартирах на втором и третьем этажах.

В тушении участвовало 10 единиц техники и 28 человек. К 6 утра пожар ликвидировали. По информации МЧС, причина возгорания устанавливается.

Сильный пожар произошел в конце лета в Екатеринбурге. Сгорела крыша пятиэтажки в доме на Мичурина. Тогда из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

Нижний Тагил. Другие новости 12.11.21

12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» об окончании эпохи Росселя. / «Лишь бы из одного барака в другой не переселили»: мнения жильцов, дома которых оказались в программе реновации (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»