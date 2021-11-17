В Екатеринбурге при пожаре сгорел мужчина (ФОТО)

Сегодня в полвторого ночи в Екатеринбурге близи дома № 101 на улице Косарева загорелся мусор в металлической будке. Пожар потушили к трем часам утра, а при осмотре строения нашли погибшего мужчину.

«Признаков насильственной смерти при осмотре тела погибшего не обнаружено. Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой неделе загорелась квартира в многоэтажке в Нижнем Тагиле. Тогда пожарные эвакуировали из здания 60 человек. Никто не пострадал.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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