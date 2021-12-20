В Екатеринбурге на стройке загорелось помещение, где отдыхают рабочие (ФОТО)

В 12:30 в Екатеринбурге возник пожар на стройке в районе пересечения улиц Щорса и Машинной. Дым от огня достиг центра города.

По информации МЧС, загорелась бытовка, где переодеваются и отдыхают рабочие.

«В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы принимают меры по локализации пожара и тушению огня», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в конце августа 2021 года в Екатеринбурге случился пожар, в котором погибли два человека. В доме на Мичурина, 98, сгорела крыша.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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