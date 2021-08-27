По факту гибели двух человек в пожаре на Мичурина возбуждено уголовное дело

После гибели на пожаре супружеской пары следователи Октябрьского района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают свидетелей, назначен комплекс экспертиз (в том числе для выяснения причины смерти погибших супругов, а также установления точных очага и причины возгорания).

Напомним, крыша пятиэтажки на улице Мичурина в Екатеринбурге загорелась в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли огонь охватил мгновенно, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв.м. Погибли два человека. Проливка и разбор строительных конструкций завершились только в 08:52. Вскоре дом обследуют специалисты. Они дадут оценку состояния конструкций здания в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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