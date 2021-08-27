После пожара в доме на улице Мичурина специалисты выяснят, можно ли там жить

Жилой дом на улице Мичурина после ночного пожара обследуют специалисты. Они дадут оценку состояния конструкций здания в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире дадут специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сегодня в 11 часов состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будут рассматриваться вопросы помощи пострадавшим. Всего в доме 74 квартиры, где зарегистрировано 104 жильца. Из пункта временного пребывания, размещенного в общеобразовательной школе № 94, жители уже вернулись домой.

Для предоставления погорельцам создан резерв жилья в городском маневренном фонде, но пока за помощью никто не обращался. За консультацией об оформлении заявлений на его предоставление можно обратиться по телефону 304-26-40.

Как уже писал «Новый День», крыша пятиэтажки загорелась в 02:55, спасатели подъехали уже через 7 минут. Деревянные конструкции кровли огонь охватил мгновенно, пострадал верхний этаж. Из дома были эвакуированы 65 человек, из них 7 детей. Площадь пожара составила 780 кв.м. Погибли два человека. Проливка и разбор строительных конструкций завершились только в 08:52.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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