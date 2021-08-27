В Академическом высадили аллею сибирских кедров (ФОТО)

В Академическом, будущем новом районе Екатеринбурга, сегодня высадили кедровую аллею Сбера, двухметровые деревья появились на улице Павла Шаманова. Вместе с представителями застройщика и мэром деревья сажали ребята из 23-й школы и семьи с детьми: семейные деревья – это одна из традиций района.

«Сибирский кедр символизирует долголетие. Бытует мнение, что когда кедры растут возле жилых домов, значит, здесь будет и богатство, и процветание, и очень хорошее настроение. Что касается долголетия – мы с коллегами обсуждали, что через 20-25 лет здесь будут кедровые шишки, надеюсь, кедры приживутся, а жители Академического будут за этими кедрами ухаживать. В Академическом чувствуется забота и управляющей компании, и тех жителей, которые здесь находятся. Всех хочу поздравить с этим замечательным событием и чтобы таких акций было как можно больше, потому что зеленый Екатеринбург – это комфортный город для жизни», – такими словами поприветствовал сегодня жителей района глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Гендиректор АО «Специализированный застройщик РСГ-Академическое» Николай Зуев отметил, что сейчас, когда горят леса, стоит озадачиться озеленением города. «Для нас это крайне важно, чтобы каждый сотрудник и каждый житель понимал ценность деревьев. Спасибо всем, что собрались и участвуете в этом мероприятии», – добавил он. Затем гости торжественно открыли памятный камень в начале аллеи, а после всех собравшихся позвали высаживать деревья в уже подготовленные лунки.

«Кедровая аллея – наш совместный с «РСГ-Академическое» вклад в озеленение города. Кедр является символом долголетия, процветания и силы, и я хочу пожелать жителям Академического района крепкого здоровья, благополучия и долгих часов прогулок в тени нашей аллеи», – прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Ребята, которые сегодня сами взяли в руки лопаты и лейки, обещали и в будущем ухаживать за ними. Школьники получили подарки – папки с наборами для творчества. Всех, кто пришел, после высадки деревьев ждали пироги.

Как рассказал «Новому Дню» основатель «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, каждый год в районе высаживается около двух тысяч деревьев, и в этих акциях участвуют взрослые вместе с детьми, озеленение идет практически постоянно. А в Преображенском парке появятся дубы, кедры, лиственницы, рябины: на площади в 40 га высадят самые разные деревья, парк будет знаковым не только для района, но и вообще для города.

Добавим, сегодня представители застройщика и мэрии не только посадили аллею – до начала мероприятия они обсудили некоторые планы по дальнейшему развитию района. Алексей Орлов подписал плакаты с рендерами здания администрации района и медуниверситета, который переедет в Академический.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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