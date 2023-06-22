Медалисты Академического высадили аллею яблонь и лиственниц в Преображенском парке (ФОТО)

Выпускники Академического, закончившие школы с медалями, сегодня высадили аллею в Преображенском парке. Лиственницы и яблони будут расту у подножия Храма Святых Божьих строителей, их освятил отец Даниил.

Традицию – когда медалисты высаживают в Академическом деревья – заложили год назад по инициативе главного застройщика района АО СЗ «РСГ-Академическое». В этом году она была продолжена.

«Наши дети – это лучшее, что у нас есть. И дети должны оставит свой след в Академическом, а самый большой след – это наши посадки, наш вклад в озеленение, – отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. – В прошлом году мы высаживали яблони и груши. Обычно фруктовые деревья на первый год не плодоносят. Но мы увидели, что наши яблони и груши цвели, на них завязались плоды. Это хороший знак. Традицию будем продолжать и в этом, и в будущем году, и во все последующие годы. Мы хотим, чтобы район стал зеленым, чтобы жители дышали свежим воздухом, чтобы им было комфортно и красиво».

Завтра у всех одиннадцатиклассников Екатеринбурга пройдут выпускные, а сегодня у них последний беззаботный день: экзамены уже сданы, поступление в вузу – впереди. Поздравить медалистов с отличным окончанием школы в Преображенский парк сегодня пришли один из основателей района, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, заместитель главы района Алексей Юферев, глава управления образования Академического Ольга Миронова и другие. Все они помогали детям высаживать лиственницы и яблони у подножия храма. А затем молодые деревья освятил настоятель отец Даниил. А выпускники дали клятву, что они будут возвращаться в свой родной район Академический, даже если уедут учиться в другие города.

Добавим, что в Академическом регулярно высаживают деревья и кустарники как на придомовых территориях, так и на общественных пространствах. Здесь есть аллея медиков, аллея сибирский кедров, аллея дубов, аллеи сирени и яблонь. Озеленение района будет продолжаться и дальше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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