В Академическом высадили Аллею медиков: яблони, ивы и липы будут расти рядом с будущим медкластером (ФОТО)

В Академическом появилась Аллея медиков. Более ста деревьев сегодня высадили врачи, студенты медуниверситета и школьники. Яблони, ивы, липы и вербы будут расти на бульваре имени Святого Евгения Боткина – рядом с будущим медицинским кластером.

«Я сегодня спросил застройщиков: какая это по счету аллея? Но все уже сбились со счета. Это уникально, что застройщик привлекает для высадки деревьев и жителей, и профессиональные сообщества, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. – Я надеюсь, что здесь [в медицинском кластере] в будущем будет прекрасная площадка для обучения врачей».

Глава района Академический Николай Смирнягин рассказал, что бульвар имени Святого Евгения Боткина только строится, но уже известно, где появится здание Уральского медицинского университета. Там уже заложен крест, и появится храм во имя святых медиков. И сегодня рядом высадили аллею.

«Высаживая эту Аллею медиков, мы делаем несколько важных дел. Во-первых, делаем наш город и район более экологичным, во-вторых, увековечиваем память Евгения Боткина. И пусть пока бульвар упирается в пустырь, но скоро там будут стоять УГМУ, корпуса общежитий, НИИ ОММ. Деревья, которые мы высаживаем, – это символ жизнелюбия, плодородия и счастья», – рассказал генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Более ста яблонь, лип, верб высаживали сегодня врачи медицины катастроф, неонатологи и акушеры из НИИ «Охраны материнства и младенчества», студенты Уральского медуниверситета, представители застройщика, а также ученики открывшейся накануне школы № 123.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что новые экономические условия не повлияют на реализацию проекта медкластера в Академическом районе. Строительство нового здания НИИ ОММ здесь начнется в 2023 году. Проектирование уже ведется. В перспективе в восьмом районе Екатеринбурга появится медицинский кластер. Кроме НИИ ОММ, в него войдут новые здания Уральского государственного медуниверситета, научный инновационный технопарк.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»