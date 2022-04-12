Мурашко: экономический кризис не повлияет на переезд НИИ ОММ в Академический

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находящийся сегодня в Екатеринбурге, сообщил, что новые экономические условия не повлияют на проект медкластера в Академическом районе. Планы по переносу здания НИИ ОММ на новую площадку в 2026 году остаются в силе.

«Эти работы ведутся. Мы сегодня занимаемся проектированием, передача земли произошла, соглашения подписаны, бюджеты предусмотрены», – ответил на брифинге министр на вопрос «Нового Дня».

Напомним, ранее руководство ГК «КОРТРОС» сообщало, что строительство нового здания НИИ ОММ в Академическом начнется в 2023 году. Проектирование уже ведется. В перспективе в восьмом районе Екатеринбурга появится медицинский кластер. Кроме НИИ ОММ, в него войдут новые здания Уральского государственного медуниверситета, научный инновационный технопарк.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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