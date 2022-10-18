Наукоград в Академическом – это не только медкластер: на выставке 100+ TechnoBuild рассказали о новой концепции (ФОТО, ВИДЕО)

На стенде группы компаний «Кортрос» на выставке 100+ TechnoBuild сегодня презентовали новую концепцию наукограда в Екатеринбурге. В Академическом планируют не только создать полноценный медкластер и инновационный центр, но и готовить для них кадры начиная с детского сада. О деталях проекта рассказали представители девелопера.

Наукоград в Академическом

Стенд компании «Кортрос» на выставке 100+ TechnoBuild располагается сразу у входа в первый павильон. Любой желающий здесь может надеть очки виртуальной реальности и побродить по Академическому будущего: увидеть медицинский кластер, Дворец творчества в Преображенском парке, трамвайную линию. В другом секторе стенда организовали Малую академию наук: ученые из УрО РАН здесь читают лекции и проводят лабораторные работы вместе с учащимися школ Академического. Весь стенд показывает Академический как будущий наукоград, где будет сформирована образовательная вертикаль: от детских садов – к школам – ссузам и вузам. В районе создадут не только образовательные и научные площадки, но и места для практики: медучреждения, высокотехнологичные производственные площадки и так далее.

«Когда мы говорим о наукограде, мы говорим о комплексном проекте, – рассказал на выставке президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. – Здесь, на стенде, сидят детишки, которые находятся на связи с профессурой, Академией наук. У нас настоящие ученые ведут уроки. Школы в Академическом, я не побоюсь сказать, по оснащению – одни из лучших в России. Это тоже входит в общий проект [по развитию наукограда]. В этот же проект входит и медкластер в Академическом: уже ведется строительство общежитий для Уральского медуниверситета, со следующего года начнется строительство НИИ охраны материнства и младенчества.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов добавил, что у проекта по развитию наукограда есть уже свой девиз: «Даешь +100 академиков для Урала».

«Изначально форум 100+ TechnoBuild назывался так, поскольку был посвящен высотному строительству. Но строительство может развиваться не только вверх, но и в других направлениях. Мы уже построили более 100 домов в Академическом, и сегодня говорим о новом проекте – наукограде – с девизом «Даешь +100 академиков Уралу», – отметил Ланцов. – В Академическом сейчас уже проживает 30 тысяч детей. Наша задача – заложить все ступени для их развития, начиная с детского сада. У многих наших школ есть направленность: естественные науки, механика, техника, инженерия, биология. На базе школ создаются объекты дополнительного образования, функционирует Малая академия наук: когда семинары и лаборатории в школах проводят академики из УрО РАН. Разрабатываем проект для строительства Дворца детского творчества на 3 тысячи мест. Планируем развивать сеть колледжей: медицинский, педагогический, политехнический. И венцом всего наукограда будет медкластер».

В наукоград Академического включат и институты УрО РАН, которых сегодня в районе пять, и «СКБ-Контур», и многое другое. «Мы планируем, что благодаря развитию проекта в районе будет создано 20-25 тысяч рабочих мест», – добавил Сергей Ланцов.

Концепцию наукограда на стенде «КОРТРОС» презентовали сегодня мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, который посетил 100+ TechnoBuild.

«Губернатор Свердловской области поставил задачу, чтобы Екатеринбург стал студенческой столицей России. Нам нужно создать самый высокий уровень образования. И наукоград станет одной из составляющий при решении этой задачи», – отметил Алексей Орлов, пообещав поддержать проекты, которые войдут в состав наукограда.

Напомним, в Академическом продолжается развитие медкластера. В 2023 году начнется строительство нового здания НИИ ОММ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее подтверждал, что экономическая ситуация никак не повлияет на эти планы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»