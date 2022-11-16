В новом квартале Конструктивизма в Академическом построят школу на 1200 мест (ФОТО)

В новом квартале Академического появится школа на 1200 мест. Она расположится в периметре улиц Вавилова – Ландау – Лихачева – Рябинина. Проектированием учебного заведения уже занялся девелопер района.

Школа № 1, которую построят в квартале Конструктивизма, станет седьмой в Академическом. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») уже презентовал рендеры, на которых видно, как будет выглядеть здание. Предполагается, что будут блоки по 3 и 5 этажей, школа сможет принять 1200 учеников. Не исключено, что входы в начальную и основную школы будут отдельными, также обсуждается возможность создания «входа выходного дня». Это повысит безопасность в учебном заведении и позволит проводить тут дополнительные занятия вечером в будни или в выходные дни. Во дворе школы разместится спортивный блок с зонами для сдачи нормативов, ямами с песком – для прыжков, полосы препятствий.

Девелопер планирует органично вписать школу № 1 в концепцию квартала Конструктивизма. Напомним, при проектировании новых домов в этой локации застройщик вдохновлялся исторической застройкой Екатеринбурга. И школа станет логичным продолжением: фрагменты фасадов будут сочетаться с отделочными материалами окружающих домов. Строгие блоки учебных помещений, имитирующие протяженные ленточные конструктивистские фасады, объединят с выразительными объемами общешкольных помещений с различными вариантами остекления.

Добавим, что школы и детсады АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» возводит в каждом квартале. Их строительство ведется на принципах государственно-частного партнерства. Застройщик обеспечивает проектирование, а дальнейшее возведение учреждений идет за счет бюджетных средств: это позволяет ускорить строительство социально значимых объектов, обеспечить комфорт и удобство жителей. Последней в 2022 году была открыта школа № 123, куда ходят полторы тысячи детей. В этом же году стартовало строительство первой в Екатеринбурге школы-высотки на 1200 мест. Пятиэтажное здание расположится в границах улиц Академика Ландау – Академика Вавилова – Профессора Матвеева, рядом с кварталом Конструктивизма. Для учеников это образовательное заведение откроет двери в 2024 году.

Необходимо добавить, что Академический район стремится к званию Наукограда, где академиков будут растить едва ли не с детского сада. Потому новые школы, как правило, здесь имеют какой-либо профессиональный уклон: например, 79-я – инженерный, а школа № 123 отличается химико-биологической специализацией программы обучения. Рядом с последней, кстати, в перспективе построят медкластер, в состав которого войдут Медакадемия и ряд НИИ Уральской академии наук.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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