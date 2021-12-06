Трансформация Академического: архитекторы рассказали, какими будут новые кварталы района (ФОТО)

Застройщик Академического и архитекторы Екатеринбурга презентовали актуальные драйверы развития 8 района города. Профессиональному сообществу города представили концепции Кварталов Конструктивизма и «Олимпики», которые в ближайшее время появятся в новой административной единице города.

Знакомство экспертного сообщества с новыми кварталами прошло в Ельцин-центре. О трансформации Академического рассказали зам генерального директора АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко, а также архитекторы – Виктор Сальников и Тимур Абдуллаев, которые принимали непосредственное участие в создании концепции.

«Для нас Академический – это город будущего, – отметил Павел Петриченко. – Проект масштабный: общая площадь застройки составляет 1300 гектаров. В ходе реализации он стал самостоятельным районом города. На территории, застройку которой ведет «РСГ-Академическое», уже сейчас проживает более 80 тысяч жителей, а после объединения с Широкой Речкой и другими новыми территориями – более 100 тысяч. 150 детей ежемесячно рождается в Академическом – это супер-демографический показатель. И наш район – лидер по количеству реализуемого жилья в регионе. Это значит, людям нравится жить в Академическом».

По его словам, в квартале Eleven, где застройщик ранее предложил кардинально новый девелоперский продукт и был в фокусе внимания до этого времени, на сегодняшний день почти все квартиры распроданы. Поэтому самое время рассказать о новых кварталах, новых точках роста, которые станут драйверами развития района.

«Олимпика»: семейное жилье, МОПы уровня бизнес-класса и спортивные возможности

Квартал «Олимпика» строят рядом с Преображенским парком в границах улиц Парина – Матвеева – Ландау – Вавилова. По словам Павла Петриченко, такое название дали в том числе из-за локации: жители смогут почувствовать себя настоящими олимпийцами, занимаясь спортом на свежем воздухе. Кроме этого, здесь сосредоточено спортивное ядро района: рядом располагаются Академия тенниса и Дворец дзюдо. Это объекты Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Академическом, что также повлияло на нейминг.

В застройке «Олимпики» представлены блоки домов стандарт- и комфорт-класса высотой от 8 до 32 этажей. В какой-то степени этот квартал возьмет все самое лучше из концепции своего соседа – Eleven. При этом у квартала «Олимпика» есть сильное преимущество – расположение с видом на парк, рассказал на презентации «Трансформация Академического» директор Института проектирования, архитектуры и дизайна «ИНПАД», проектировавшего квартал, Виктор Сальников.

«Основная категория покупателей в Академическом сегодня – это люди 31-40 лет, поэтому один из ключевых сценариев реализации квартала – семейный формат жилья, дома класса стандарт плюс и комфорт, – пояснил архитектор. – В каждом блоке домов будет своя уникальная инфраструктура. Дворы «Олимпики» будут закрыты для въезда машин. Они имеют замкнутую структуру, дети там смогут спокойно гулять. Для автомобилей предусматривается подземный паркинг в домах комфорт-класса, также планируются наземные места. Через весь квартал пройдет зеленая дорога – пешеходная зона с насаждениями, которая впоследствии соединится с парком. В центре квартала будет площадь с игровыми площадками, уникальными скульптурами».

«Олимпику» будут отличать и современные места общего пользования. Первые этажи в квартале – с высокими потолками, что позволит сделать входные конструкции «воздушными» и легкими.

«В архитектуре мы реализуем самые удачные решения квартала Eleven. Есть остекление в пол, просторные лоджии, выступающие балконы, французские балконы – максимально разнообразный продукт. Примеры планировок тоже самые актуальные, что позволит выбрать покупателям желаемый сегмент», – рассказал Виктор Сальников.

Кварталы Конструктивизма: история и новаторство

Кварталы Конструктивизма наверняка понравятся сторонникам невысокой застройки и ценителям свердловской архитектуры, ведь облик Екатеринбурга во многом сформировался именно благодаря этому стилю. Но это не значит, что в Академическом появятся свои Дом печати или гостиница «Исеть». Принципы конструктивизма – причем как архитектурные, так и функциональные, стилевые решения – перенесут в XXI век, адаптируют под современные запросы. «Мы интерпретируем конструктивизм не как конструирование зданий, а как конструирование жизни», – отмечают авторы проекта.

«Когда только обсуждали с представителями «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») концепцию новых кварталов, попробовали оттолкнуться от истории, которая органична для Екатеринбурга. Речь шла о разработке кварталов с застройкой стандарт- и комфорт-класса. Как между собой совместить рациональность, экономичность застройки и привлекательную идеологическую наполненность? И мы предложили рассмотреть концепцию Кварталов Конструктивизма, потому что конструктивизм для Екатеринбурга – визитная карточка, элемент локальной идентичности», – рассказал руководитель архитектурного бюро Archinform Тимур Абдуллаев.

Первые дома Кварталов Конструктивизма расположатся районе улиц Ландау – Вавилова – Лихачева – Рябинина. Это будет застройка невысокой этажности с домами от 5 до 16 этажей. Фасады – в основном светлые, штукатуренные, поскольку именно такие – у конструктивистских объектов. К истории отсылают и лаконичность форм, широкие окна, открытые выступающие балконы и другие элементы. Но архитектурная отсылка к советскому прошлому Свердловска – далеко не всё. Концепция кварталов – в создании принципа комфортного размещения для людей с разными сценариями жизни.

«Для конструктивизма советской эпохи была характерна высокая степень рациональности. И в Академическом мы постараемся применить тот же принцип. Молодые семьи с детьми, пожилые люди, студенты – у всех у них разные запросы. И бывает так, что жильцы разных категорий вступают в конфликт со своими соседями. И мы задумались о неком программируемом соседстве, – рассказал Тимур Абдуллаев. – Поэтому в каждом блоке жилья реализуется формат, удобный для разных категорий покупателей с разными сценариями жизни».

Концепция предполагает, что 3-комнатные и 4-комнатные квартиры будут находиться в отдельном блоке дома, студии и однокомнатные квартиры – в другом. Кроме того, относительно небольшая этажность застройки, закрытые планировки дворов создают дополнительные условия для создания добрососедских отношений между жителями. Во дворах разместятся игровые комплексы, созданные с использованием дерева и других натуральных материалов. Не исключено, что в холлах тему конструктивизма продолжат. Например, обыграют авангардной живописью.

Планируется, что новых кварталах появятся и объекты социальной инфраструктуры. В «Олимпике» ведется проектирование двух детских садов, также там предусмотрена поликлиника для взрослых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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