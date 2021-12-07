Каждая пятая квартира, купленная в новостройке, находится в Академическом

Каждая пятая квартира, которую покупают в этом году в новостройках Екатеринбурга, находится в Академическом районе. Лидером продаж среди всех жилых комплексов города продолжает оставаться квартал Eleven: только за 9 месяцев здесь купили 1477 квартир.

«За последние четыре года мы достигли заметного роста показателя продаж в новостройках Академического – около 20% от всего первичного рынка Свердловской области, – рассказал на конференции «Трансформация Академического» замгенерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

Аналитики рынка недвижимости иллюстрируют этот факт. В 2021 году (данные за 9 месяцев) больше всего новых квартир в Екатеринбурге по договорам долевого участия продано в домах квартала Eleven – 1447 (застройщик «РСГ-Академическое»). Об этом свидетельствуют данные федеральной аналитической системы bnMAP.pro. На втором месте Светлый на Кольцовском тракте – 1057 квартир, на третьем Солнечный – 831 квартира (это совокупный результат продаж нескольких компаний, которые ведут застройку в локации), на четвертом – еще один квартал Академического «Школьный» – 587, на пятом – ЖК на Космонавтов, 11, – продано 530 квартир. По данным «РСГ-Академическое», еще 422 договора купли-продажи за тот же период заключены на готовое жилье, итого по итогам 9 месяцев генеральный застройщик Академического продал около 2500 квартир.

Всего, по данным Павла Петриченко, ежегодно застройщик возводит более 200 тысяч квадратных метров в год: жилой и нежилой недвижимости. Сейчас в районе в локации, где ведет застройку «РСГ-Академическое», проживает более 80 тысяч человек, а с учетом присоединившейся Широкой Речки и других новых территорий района – более 100 тысяч.



«С 2018 по 2021 год – период активного роста проекта Академический. За это время мы внедрили новые стандарты жилья: архитектуры, проектирования, внутренней отделки, меблировки. Разработали новые стандарты благоустройства. В Академическом районе уже давно на детских площадках устанавливают игровые комплексы от ведущих мировых производителей», – отметил Павел Петриченко.

При этом район еще долго останется молодым. По данным застройщика, более половины покупателей недвижимости в районе – это молодежь до 30 лет и семьи с детьми, где родителям до 40 лет. А значит, Академический будет развиваться и дальше: молодые захотят купить квартиру большей площади, дети будут переезжать от родителей. Поэтому планы застройки девелопера простираются еще на много лет вперед.

В ближайшей перспективе будут построены Кварталы Конструктивизма и «Олимпика»: возведение домов уже началось. Планируется, что в новых кварталах появится четыре детских сада, две школы и поликлиника для взрослых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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