Школьников Академического к поступлению в МГИМО будут готовить преподаватели самого вуза

В одной из школ Академического создали профильный класс, где пять преподавателей МГИМО ведут дополнительные уроки по математике и английскому языку – по программе вуза. А в следующем году они будут готовить школьников к сдаче вступительных экзаменов.

Совместный проект главного девелопера и основателя района ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлен АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое») и одного из ведущих российских вузов Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) стартовал на базе 10 класса школы № 19. В профильный класс заранее было отобрано 25 учеников, которые прошли тестирование и показали высокие результаты по математике и английскому языку.

Эксклюзивная программа рассчитана на 2 года обучения – с 10 по 11 классы. Учеников из Академического района будут не только обучать по углубленной программе, но и готовить к сдаче вступительных экзаменов по английскому и математике, а также по выделенным предметам. Первые занятия с преподавателями МГИМО в режиме онлайн прошли на этой неделе.

Инициаторы проекта поясняют, что обучение в профильном классе не даст «академикам» привилегии при поступлении в МГИМО, но двухлетнее обучение по программе престижного вуза существенно повышает шансы на успешное прохождение экзаменов и зачисление в ряды студентов.

Инициатором уникального трехсторонего сотрудничества ГК «КОРТРОС», школы № 19 и московского вуза стал сам девелопер. Это первый подобный опыт сотрудничества с МГИМО по созданию профильного класса в Екатеринбурге. Ранее вуз взаимодействовал только со школами Москвы и Московской области.

Для застройщика Академического такое сотрудничество с МГИМО направлено на долгосрочную перспективу. Как ранее писал «Новый День», восьмой район Екатеринбурга в будущем превратится в наукоград, который будет обеспечивать город и область высококвалифицированными кадрами, создавая при этом внутри района новые рабочие места. В планах девелопера начать здесь строительство медицинского кластера, который станет частью наукограда наряду с пятью научными институтами и IT-кластером.

Поэтому важно уже со школы растить академиков. Добавим, в Академическом в школах № 79 и 123 действуют образовательные программы с инженерным и химико-биологическим уклоном. Кроме того, в первой школе района – средней школе № 16 – ученикам научно-популярные лекции уже не первый год читают сотрудники УрО РАН.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»