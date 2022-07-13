От Академии детского творчества до медвуза: Академический превращается в наукоград

Академический, новый восьмой район Екатеринбурга, будет новым российским наукоградом – такие планы подтвердил президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Санкции ни этому проекту, ни развитию территории в целом не помешают. По словам Голубицкого, девелопер сохранил прежнюю стратегию: выйти на уровень 200 тыс. кв. м строительства в год, обеспечить жильцов детсадами и школами, создать передовую медицину, в том числе сформировать медкластер и перевести в район НИИ ОММ. Обсуждаются перспективы медицинского кластера, застройщик ведет переговоры с возможными партнерами. Ведется работа по созданию в Академическом современного наукограда.

«Мы планируем развивать наукоград на всех уровнях. Так, мы будем строить Академию детского творчества, где детям с самого раннего возраста будут задаваться определенные ориентиры. Наши школы традиционно были связаны и с университетом, и с институтами УрО РАН. Сейчас речь идет о том, что мы должны перенести медакадемию, мы уже начали создавать общежития для учащихся медакадемии. Мы планируем, что рядом появятся еще два института. Выделена достаточно большая территория под эти цели», – прокомментировал Голубицкий.

Концепция наукограда предполагает формирование образовательной вертикали, включающей детские сады, школы, учреждения среднего специального образования и вузы. В Академическом создадут не только образовательные и научные площадки, но и места для практики: медучреждения, высокотехнологичные производственные площадки и так далее. Некоторые составляющие грандиозного проекта уже созданы, например, проект Малой академии наук, медицинские учреждения, работают профильные школы – с инженерным и медико-биологическим уклоном.

Как пишет «Коммерсантъ», застройщик работает над проектом Академии детского творчества, а также над кампусом и корпусом Уральского государственного медицинского университета. «Академический район с самого рождения задумывался как территория, сбалансированная во всем, в том числе с полноценной образовательной составляющей и значительным количеством рабочих мест. Сейчас, когда район наполнился базовыми компонентами: жильем, социальной, транспортной и торговой инфраструктурой, мы вплотную подошли к этапу создания общественного, идеологического и интеллектуального наполнения. Именно оно будет определять образ жизни и атмосферу Академического на десятилетия вперед и отличать его от других районов»,– цитирует издание генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге побывал президент РАН Александр Сергеев. Он посетил Академический, где уже сейчас работают пять институтов УрО РАН. Его заинтересовали планы превратить район в настоящий наукоград: создать базу для новых научных исследований и площадки для инновационного производства. Кроме того, академик лично посмотрел квартиры, которые в районе строят для молодых ученых.

Екатеринбург, Марина Иванова

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