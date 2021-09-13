В Академическом начали высаживать дубраву и еловую аллею (ФОТО)

Сегодня в Академическом стартовал очередной этап акции «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга». В сентябре-октябре в этом районе города будет посажено 500 новых деревьев. Первые растения появились сразу в трех точках: в Преображенском парке неподалеку от Дворца дзюдо, у подстанции скорой помощи и около Первой детской поликлиники.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам посадил несколько деревьев, напомнил: Преображенский парк благодаря жителям Академического стал победителем рейтингового голосования и получит федеральные средства на благоустройство. Масштабный проект начнут реализовывать в 2022 году. «Не дожидаясь работ в рамках нацпроекта, жители Екатеринбурга, района, почетные граждане начали высаживать дубовую аллею. Надеюсь, это прекрасное начинание поддержат и в других районах города, и не только в Екатеринбурге», – отметил министр.

Гендиректор АО «Специализированный застройщик РСГ-Академическое» Николай Зуев объяснил, почему в этом месте, рядом с «Птицей счастья», на холме, было решено высадить именно дубраву. «У парка есть концепция. Видите холмы? Они как Уральские горы, здесь есть уральские сюжеты – Серебряное Копытце, соболь, медведь, Птица счастья. Зеленые насаждения вписываются в эту логику. На более северной территории находятся хвойные породы, в более южных местах, где у нас условно юг Свердловской области – более теплолюбивые культуры, в частности дуб. Можно будет прогуляться по парку за полчаса и получить ощущение как от прогулки по Уралу», – рассказал Зуев.

Местные жители помогают благоустраивать парк – после того как были сняты коронавирусные ограничения, здесь каждую неделю проходят субботники, люди ухаживают за растениями, высаживают деревья.

Следующей точкой озеленения стала территория подстанции скорой помощи – это новая подстанция, ее открыли в конце 2019 года, а с 2020 года она принимает коронавирусные вызовы. Акция «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга» здесь проходит второй год, сегодня здесь появились яблони и груши. «Нам тяжело, мы подстанция ковидная, как вы видите, здесь никого сейчас нет, все на вызовах, и это круглосуточно. Академический нас всегда поддерживает, спасибо вам большое. Яблони и груши – плодоносящие деревья, а для нас все, что плодоносит, – это приносит счастье, это символы начала жизни», – поблагодарила заведующая подстанцией Альбина Даниленко.

Затем сотрудники «РСГ-Академическое», депутаты, чиновники, почетные граждане отправились высаживать ели – около Первой детской поликлиники и на Аллее веры, надежды, любви появилось 30 хвойных деревьев. А неподалеку, в первом квартале, высадили 20 яблонь и груш.

«Хочу сказать спасибо «Академическому», что нам с вами предоставлена возможность формировать легкие Академического района, лучшего района горда Екатеринбурга, самого зеленого района города, самого здорового района города. Давайте с удовольствием посадим наши деревья, чтобы они росли и мы к ним прикасались и говорили: «А вот это дерево посадил я», – пригласила главврач Люция Закирова.

Акция по высадке 3000 деревьев к юбилею города стартовала в Академическом в прошлом году, в ближайшие два месяца высадят еще почти 500 деревьев, оставшуюся тысячу посадят в 2022 году. Но, как отметил Николай Зуев, на этом, конечно, никто останавливаться не будет. Парк ожидают масштабные работы по озеленению, и по всему району в целом продолжится традиция, когда деревья сажают местные жители.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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