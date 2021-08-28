В Екатеринбурге загорелся строящийся дом (ФОТО)

В Екатеринбурге на подъезде к микрорайону ЖБИ разгорается пожар. Читатели РИА «Новый День» присылают снимки больших клубов черного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в районе улицы Малышева горит строящийся дом, туда выехали пожарные бригады. Более подробная информация появится позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.08.21

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