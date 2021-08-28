Напугавший екатеринбуржцев чёрный дым шёл от горящего наполнителя на стройке

Пожар на подъезде к микрорайону ЖБИ потушен. Оказалось, что серьезной опасности не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 14:03 с промышленной площадке на улице Малышева. Оказалось, что на площади 20 кв.м горел утеплитель в строящемся здании. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава. В 14:14 огонь локализован, в 14:19 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:10.

Напомним, ранее читатели РИА «Новый День» присылали в редакцию снимки больших клубов дыма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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