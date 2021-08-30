Теплая погода вернется на Урал 2 сентября

После первых осенних заморозков в Свердловскую область вернется теплая погода.

Как сообщили в уральском гидрометцентре, в ближайшие сутки будет еще достаточно прохладно, но в последующие два дня на Средний Урал начнет поступать теплый воздух с Европейского юга России. В четверг, 2 сентября, дневная температура составит +25…+28 градусов, летние значения сохранятся до субботы. Однако в середине недели на севере и кое-где на западе Свердловской области пойдет дождь.

К концу рабочей недели осадки ожидаются на всей территории региона, что немного смягчит пожароопасную обстановку в лесах. Погода во второй пятидневке сентября предполагается неустойчивой и прохладной, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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