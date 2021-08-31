Председателем областной общественной палаты снова стал Александр Левин

В Екатеринбурге состоялось первое заседание нового созыва Общественной палаты Свердловской области. Председателем был снова избран руководитель местного Союза журналистов Александр Левин. Его заместителями стали пять представителей общественных организаций: от волонтеров – проректор УрФУ Дмитрий Бугров, от малого бизнеса – адвокат Владимир Винницкий, от ветеранов и пенсионеров – Владимир Дадеко, от Российского союза молодежи – Елена Зверева, от Союза добровольцев – Вадим Савин.

Как сообщили в ДИПе, новый созыв поприветствовал глава аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников (в прошлом – председатель областного избиркома). «Я вижу, что в новый состав вошли многие члены Общественной палаты предыдущего созыва. Нам вместе предстоит большая и плодотворная работа, направленная на повышение качества жизни людей, совершенствование регионального законодательства, социально-экономического развития Свердловской области», – отметил Валерий Чайников. Первым серьезным заданием для ОП СО станет наблюдение на выборах 19 сентября.

Напомним, в конце 2017 года общественная палата Свердловской области получила право выдвигать наблюдателей на выборы всех уровней. Она же является одним из организаторов видеонаблюдения. Вчера сопредседатель Центра общественного наблюдения Свердловской области, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала на заседании ЦИК РФ: «Система видеонаблюдения в Свердловской области создавалась в 2016 году. Сейчас мы работаем тесно с региональной Общественной палатой. У нас в ЦОН будет большая видеостена и около 50 автоматизированных рабочих мест для всех заинтересованных – избирателей, наблюдателей, представителей политических партий». Отметим, в прежние годы видеонаблюдение было доступно для всех. Сейчас механизм изменился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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