В Свердловскую область скоро придет 1 млн доз вакцины от гриппа

Скоро в Свердловской области начнется массовая вакцинация от сезонного гриппа: вакцина уже поступает.

Об этом сообщил сегодня, 31 августа, на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Область уже начала получать вакцинацию от сезонного гриппа. Получили 300 доз вакцины для детей, получим скоро около 1 млн доз для взрослых. И начинаем вакцинацию от гриппа. Перерыв между вакцинированием от коронавируса и гриппа должен быть не менее одного месяца. Сейчас первыми должны привиться от гриппа люди, которые уже вакцинировались от коронавируса, – сказал чиновник.

Он добавил, что вакцинация от гриппа будет проводиться и в ТЦ, и на предприятиях. «Эта вакцина проще в хранении, однокомпонентная. Поэтому вакцина от гриппа будет доступна практически везде», – сказал Креков.

Напомним, ранее врач одной из частных клиник Екатеринбурга рассказал «Новому Дню», что в этом году импортной вакцины не будет. Из российских тоже будут не все. Поэтому город может столкнуться с проблемой. «Импортных вакцин («Ваксигрипп», «Инфлювак») в этом году не ждем совсем. В прошлом году уже были проблемы с поставками, но в этом нам четко сказали: вакцин не будет», – рассказал доктор на условиях анонимности.

По планам Свердловского управления Роспотребнадзора, нужно привить минимум 65% населения. Еще больше должны привить среди тех, кто входит в национальный календарь прививок. Так, среди детей от 6 месяцев до 3 лет, беременных, людей с хроническими заболеваниями прививку от гриппа должны поставить не менее 75%. Среди взрослых старше 60 лет, работников групп риска (транспорт, коммунальные предприятия) – не менее 85%. Школьников, студентов, детсадовцев и работников образования и медицины должны вакцинировать на 90%. А призывников – на 100%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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