Вокруг Екатеринбурга горят сады. Есть информация о погибшем ребенке (ФОТО)

На окраинах Екатеринбурга горят садовые товарищества. В одном из них сгорело сразу восемь домов. В другом, по неподтвержденной официально информации, погиб ребенок.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, 1 сентября в 01:13 загорелся садовый дом и надворные постройки на улице Воронина (СНТ «Железнодорожник). Площадь пожара составила 106 кв. м. По данным портала е1.ru, на пожаре погиб 6-летний ребенок. Его отец и старший брат выжили, но получили ожоги. В СУ СКР обещали прокомментировать эту информацию чуть позже.

В 4:19 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Энергостроитель». На площади 1000 кв. м горели 8 садовых домов и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало. В 5:30 пожар локализован, в 7:05 открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные проводят разбор и проливку сгоревших конструкций. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 31 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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