Подробности ночного пожара: ребенок мог погибнуть из-за перегрева печи в бане (ФОТО)

Правоохранительные органы подтвердили, что во время ночного пожара в СНТ «Железнодорожник» погиб ребенок, и рассказали об основных версиях произошедшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что погибшего ребенка 2013 г. р. звали Абдульфатто. Он воспитывался в полной семье, которая на учете в службе ПДН не состояла. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. По одной из версий, возможной причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием. «Впрочем, сыщики и наши коллеги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты. Собственником дома, где погиб ребенок, является его мать, зарегистрированная в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. О случившейся трагедии в её семье она пока не знает, т. к. находится за пределами России, в Республике Таджикистан», – отметил полковник Горелых.

Следователи СКР Железнодорожного района Екатеринбурга начали доследственную проверку. По предварительным данным, в ночь на 1 сентября сгорел частный дом, один ребенок погиб, второй госпитализирован вместе с отцом, им оказывают медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливают возможных очевидцев. Тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 сентября в 01:13 загорелся садовый дом и надворные постройки в СНТ «Железнодорожник». Площадь пожара составила 106 кв. м. Этой же ночью в другом СНТ, «Энергостроитель», на площади 1000 кв. м сгорели 8 садовых домов и надворные постройки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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