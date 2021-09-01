Верхнепышминцам грозит большой срок за самосуд: они замучили предполагаемого «педофила»

В Верхнепышминский горсуд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, 1988 г. р. и 1989 г. р., и одной женщины, 1997 г. р. Их обвиняют в том, что они до смерти замучили мужчину, на которого пожаловались две маленькие дочки женщины, – он якобы приставал к ним. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2020 года в Верхней Пышме обвиняемая оставила своих детей подруге и ее сожителю (потерпевшему). Когда мать забрала девочек, они обвинили мужчину в сексуальных домогательствах. Женщина, недолго думая, решила отомстить, для чего договорилась с двумя знакомыми.

Все трое приехали в СНТ «Жасмин» в Верхней Пышме, где жил потерпевший. Мужчину жестоко избили, а потом совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера с помощью обрезка трубы. Потерпевший умер в больнице. Девочки, оговорившие его, признались, что они «пошутили».

Добавим, что статья ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Наказание по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц по предварительному сговору» – от 4 до 10 лет.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 01.09.21

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