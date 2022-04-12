Замучившие человека из-за детской шутки садисты проведут за решеткой 44 года на троих

Верхнепышминский городской суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, которые устроили самосуд над своим земляком, в результате чего он скончался. Причиной преступления стали слова двух маленьких девочек, обвинивших жертву в педофилии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчины приговорены к 15 и 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщина – к 10 годам и 1 месяцу в колонии общего режима.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2020 года в Верхней Пышме местная жительница (обвиняемая) оставила своих детей подруге и ее сожителю (потерпевшему). Когда мать забрала девочек, они обвинили мужчину в сексуальных домогательствах. Женщина, недолго думая, решила отомстить, для чего договорилась с двумя знакомыми. Все трое приехали в СНТ «Жасмин», где жил потерпевший. Мужчину жестоко избили, а потом изнасиловали его обрезком трубы. Потерпевший умер в больнице. Девочки, оговорившие его, признались, что они «пошутили».

Проверка доказала, что противоправных действий в отношении девочек совершено не было. В СУ СКР добавили, что по уголовному делу было опрошено более 20 свидетелей, проведено несколько проверок показаний на месте и очных ставок. Назначено и проведено порядка 20 экспертиз (в том числе, судебно-медицинские, генетическая, биологическая, трасологическая). Двое сообщников признали свою вину лишь частично, а третий не признал полностью.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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