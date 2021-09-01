Большинство игроков «Автомобилиста» привились «Спутником Лайт»

Большинство хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста», фарм-клуба «Горняк» и молодежной команды «Авто» привились от коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор клуба «Автомобилист» Максим Рябков.

«В большинстве случаев игроки были привиты вакциной «Спутник Лайт». Это связано с тем, что многие из них в минувшем сезоне так или иначе перенесли коронавирус в бессимптомной форме. Поэтому медицинский штаб нашей команды принял такое решение – использовать однокомпонентную вакцину», – добавил Рябков.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавируса прошли игроки и персонал футбольного клуба «Урал». Медицинский департамент ФК использовал двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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