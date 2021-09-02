На Урале не будет импортных вакцин от гриппа

В Свердловскую область не привезут вакцины от гриппа, произведенные за рубежом. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции замминистра здравоохранения региона Екатерина Ютяева, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Вакцина против гриппа поставляется в субъекты централизованно Минздравом РФ, у нас сегодня отечественные вакцины. Поставлена «Флю-М» для взрослых в количестве миллион доз и «Ультрикс-Квадри» для детей и беременных женщин в количестве 300 тысяч доз. Они инактивированные, ими мы работали в прошлом году», – отметила она.

Отметим, что, по информации свердловского управления Роспотребнадзора, прививочная кампания от гриппа уже началась, планируется привить 65% жителей региона, в группах риска – более 70% (это пожилые люди, беременные женщины, дети, работники здравоохранения, образования, торговли, сферы обслуживания).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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