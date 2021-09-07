Эпидпорог по ОРВИ превышен на 73%, болеют в основном маленькие дети

В Свердловской области стартовал сезон ОРВИ, эпидпорог превышен уже на 73,4%. Половина всех заболевших – дети, причем чаще всего болеют малыши в возрасте до 2 лет и дети детсадовского возраста. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 22 894 случаев ОРВИ.

«В структуре заболеваемости 47% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей до 2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках мониторинга за ОРВИ в лабораториях обследован 31 человек. У большинства выявлены риновирусы, также есть вирусы гриппа А (Н3N2), парагриппа, короновирусы».

Половина от всех заболевших ОРВИ – в Екатеринбурге. Здесь за неделю выявлено 11 773 случая, эпидпорог также превышен на 72%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что уже началась вакцинация от гриппа, привито 522 человека. В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины для детей и более 1 миллиона доз вакцины для взрослых. Как ранее писал «Новый День», в этом году привиться от гриппа можно будет только отечественной вакциной. Импортных препаратов в Свердловской области не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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