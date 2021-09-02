На Среднем Урале начали дорожать молоко, сметана и масло

В Свердловской области продолжается рост цен на продукты. В конце августа повышение коснулось прежде всего молочки. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю почти на 2,5 % подорожало пастеризованное молоко – оно стоит более 53 рублей за литр. рост цен на сметану составил почти 1,5 %, а сливочное масло подорожало на 1,19%. Теперь в среднем килограмм сметаны стоит 233 рубля, а килограмм масла – 668 рублей.

Кроме того, за неделю подорожали вермишель, печенье, вареная колбаса, хлеб, рис, конфеты. Что касается овощей, то цены на них ожидаемо пошли вниз, и сильнее всего «скинула» морковь – более 7 %. Также подешевели яблоки, огурцы, помидоры, лук, капуста, картофель. Немного дешевле за последнюю неделю августа стала водка – на 0,39 %, литр в среднем продается за 620 рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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