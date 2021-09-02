Предупреждение о смоге продлили до вечера пятницы

В Свердловской области продлили до вечера пятницы предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные примеси в атмосферном воздухе не рассеиваются. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 3 сентября», – сказали в метеобюро.

Напомним, в Свердловской области на сегодня действуют 37 лесных пожаров на площади 7 тысяч 504 га.

Екатеринбург, Елена Сычева

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