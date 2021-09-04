Девушка упала с колеса обозрения после ссоры с парнем

В Асбесте с колеса обозрения, которое не работает уже несколько лет, упала 23-летняя девушка.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об инциденте поступило в асбестовское отделение полиции в 8 часов утра. По предварительным данным, девушка забралась на ржавое колесо обозрения, потому что там у нее была назначена встреча с парнем. Однако на свидании влюбленные поссорились, девушка угрожала своему кавалеру, что спрыгнет, а затем сорвалась вниз. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом, сейчас она находится в реанимации одной из больниц Асбеста.

В городских пабликах обсуждается причастность парня к падению, однако полиция эту версию не подтверждает.

Асбест, Мария Зыкова

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