Девушка, упавшая с колеса обозрения, умерла

Девушка, которая сегодня сорвалась с колеса обозрения, умерла в больнице Асбеста.

Об этом сообщили сотрудники больницы порталу Е1. Как ранее писал «Новый День», сегодня утром девушка, у которой было свидание на заброшенном колесе обозрения, поссорилась со своим парнем и сорвалась вниз. Пострадавшую доставили в больницу Асбеста с серьезными травмами. Как сообщили врачи, рассматривался вопрос о переводе девушки в областную больницу, но перевозить ее было нельзя. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, однако девушка скончалась.

В сообществе Асбеста в соцсети горожане пишут, что ржавое колесо обозрения давно пора было снести. По словам комментаторов, это место давно популярно среди молодежи – несчастного случая следовало ожидать. Также местные уверяют, что возле колеса всегда находится охранник, но,очевидно, за ситуацией на вверенном ему объекте он следил невнимательно.

Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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