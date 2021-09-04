В Екатеринбурге прошел митинг против закона об иноагентах (ФОТО)

Сегодня на площади Обороны состоялся митинг против закона об иноагентах.

С плакатами на площадь вышли 22 человека, среди которых были представители партий «Парнас» и «Яблоко» и журналисты.

Перед началом митинга одна из активисток Галина Королева скандировала: «Не верьте коммунякам и единороссам! Читайте Солженицына, там все про Россию написано!»

Затем возле памятника «Седой Урал» выстроилась шеренга из 22 активистов с плакатами «Портить жизнь своим гражданам – программа Кремля», «Не хочу жить при крепостном праве», «Сами вы иноагенты» и др. Требования собравшихся – прекратить давать российским независимым СМИ статус иноагентов.

Среди спикеров было несколько представителей медиа, так, например, Иван Золотов – редактор журнала «Заречный онлайн» заверил публику, что если принимать подобные законы, в России не останется свободных медиа, а значит, и транслировать правду будет некому.

«В нашей стране иноагенты – это не те, кто имеет двойное гражданство, недвижимость за рубежом, заграничные банковские счета, – заявил организатор митинга Владислав Постников. – А те, кто освещает нелицеприятные события. У кого-нибудь из собравшихся здесь есть недвижимость за рубежом? А у многих из правительства и у олигархов – есть, как и гражданство. Вас посчитают иноагентом, если бабушка из Казахстана переведет вам 200 рублей, но они, переводя свои миллионы на зарубежные счета, остаются истинными патриотами».

Напомним, митинг был согласован, не исключено, что причина этого – грядущие выборы. На площади Обороны сегодня все прошло спокойно, сотрудники полиции находились рядом, но никак не участвовали в процессе.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 04.09.21

Куйвашев оценил продбезопасность региона. / Девушка, упавшая с колеса обозрения, умерла. / МЧС: завтра ветер усилится. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»